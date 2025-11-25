A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira, 25, o homem suspeito de matar a facadas o jovem Wellington Roque Alves Barbosa de Aragão, de 21 anos, em um conjunto de prédios na rua Aleli Antunes de Paula, no Jardim Santa Bárbara, em Franca. O nome do suspeito não foi divulgado, somente a idade: 25 anos. Ele foi encontrado ferido em uma casa na rua Vicente de Paula Morais, no Jardim Aviação.

Após o crime, o homem teria fugido em uma moto. Ele entrou na casa de uma conhecida e caiu no sofá da garagem.

A dona da residência, que estava fora, encontrou o suspeito aparentemente ferido e confuso ao chegar. Assustada, ela acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).