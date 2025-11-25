25 de novembro de 2025
Polícia prende suspeito de matar jovem a facadas em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Suspeito encontrado em sofá de casa no Jardim Aviação; vítima: Wellington Roque Alves Barbosa de Aragão
A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira, 25, o homem suspeito de matar a facadas o jovem Wellington Roque Alves Barbosa de Aragão, de 21 anos, em um conjunto de prédios na rua Aleli Antunes de Paula, no Jardim Santa Bárbara, em Franca. O nome do suspeito não foi divulgado, somente a idade: 25 anos. Ele foi encontrado ferido em uma casa na rua Vicente de Paula Morais, no Jardim Aviação.

Após o crime, o homem teria fugido em uma moto. Ele entrou na casa de uma conhecida e caiu no sofá da garagem.

A dona da residência, que estava fora, encontrou o suspeito aparentemente ferido e confuso ao chegar. Assustada, ela acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Quando a equipe de socorro chegou, o homem passou a ficar agressivo e recusava atendimento médico. Como os socorristas já tinham conhecimento do homicídio ocorrido no bairro próximo e devido ao comportamento do homem, eles acionaram a Polícia Militar.

Com a chegada das viaturas, o suspeito afirmou que havia ingerido veneno de rato. Ele chegou a vomitar e continuava negando atendimento.

Ao ser questionado sobre a morte de Wellington, o homem confessou o crime. Ele foi socorrido com um ferimento na mão e apresentava desorientação.

Uma equipe policial o acompanhou até a unidade de saúde e, após receber atendimento médico, ele será encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

