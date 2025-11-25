25 de novembro de 2025
EM FRANCA

Jovem de 21 anos morre esfaqueado no Jd. Santa Bárbara

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Prédio em que o corpo foi encontrado; vítima Wellington Roque Alves Barbosa de Aragão.
Prédio em que o corpo foi encontrado; vítima Wellington Roque Alves Barbosa de Aragão.

Um jovem de 21 anos, identificado como Wellington Roque Alves Barbosa de Aragão, foi executado com golpes de faca no fim da tarde desta terça-feira, 25, na rua Aleli Antunes de Paula, no Jardim Santa Bárbara, na região Sul de Franca.

O crime aconteceu dentro de um apartamento em um complexo de "predinhos", na penúltima rua do bairro.

A vítima foi atingida várias vezes no peito. Ela foi encontrada por um vizinho debaixo da cama.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas Wellington já estava morto.

O local foi preservado, a Polícia Militar foi acionada e uma equipe da perícia foi chamada para registrar a ocorrência.

Até o fechamento deste texto, o assassino não havia sido encontrado.

Matéria em atualização.

