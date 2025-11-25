Um jovem de 21 anos, identificado como Wellington Roque Alves Barbosa de Aragão, foi executado com golpes de faca no fim da tarde desta terça-feira, 25, na rua Aleli Antunes de Paula, no Jardim Santa Bárbara, na região Sul de Franca.

O crime aconteceu dentro de um apartamento em um complexo de "predinhos", na penúltima rua do bairro.

A vítima foi atingida várias vezes no peito. Ela foi encontrada por um vizinho debaixo da cama.