Um jovem de 21 anos, identificado como Wellington Roque Alves Barbosa de Aragão, foi executado com golpes de faca no fim da tarde desta terça-feira, 25, na rua Aleli Antunes de Paula, no Jardim Santa Bárbara, na região Sul de Franca.
O crime aconteceu dentro de um apartamento em um complexo de "predinhos", na penúltima rua do bairro.
A vítima foi atingida várias vezes no peito. Ela foi encontrada por um vizinho debaixo da cama.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas Wellington já estava morto.
O local foi preservado, a Polícia Militar foi acionada e uma equipe da perícia foi chamada para registrar a ocorrência.
Até o fechamento deste texto, o assassino não havia sido encontrado.
Matéria em atualização.
