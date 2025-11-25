A Justiça de Franca condenou, nesta terça-feira, 25, cinco homens apontados como integrantes de uma organização criminosa envolvida com agiotagem extorsiva, empréstimos com juros abusivos e lavagem de dinheiro em Franca e região. A decisão foi proferida pelo juiz Orlando Brossi Júnior, da 3ª Vara Criminal, após denúncia apresentada pelo Ministério Público por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

Foram condenados Rayander Luiz Nascimento, Célio Luís Martins, Jonathan Nogueira dos Santos Reis (foragido), Everaldo Bastos Guimarães e Eraldo Bastos Guimarães, todos investigados na Operação Castelo de Areia, que teve sua segunda fase deflagrada para desarticular o esquema.

Cada um dos réus recebeu 17 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado; e 7 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto pelo crime de usura e 73 dias-multa.