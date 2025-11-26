O organizador do evento 1/2 Milha Race 100-200, Matheus Dressler, se pronunciou nas redes sociais do evento na tarde dessa terça-feira, 25, após a repercussão dos vídeos da dupla Rionegro & Solimões falando sobre a impossibilidade de utilização do Aeroporto Estadual “Tenente Lund Presotto”, em Franca, no último sábado, 22.

Matheus, que esteve presente, inclusive tendo publicado fotos na pista do aeroporto da cidade, veio publicamente, em seus stories do Instagram, se pronunciar sobre a repercussão.

“Vi dar muita repercussão esse vídeo. Fica um recado prévio: nós fizemos tudo legalizado, não foi nada invadido o aeroporto. Eu acho que foram infelizes nas palavras que foram usadas, a parte de ‘bagunça’, de ‘racha’”, disse