O organizador do evento 1/2 Milha Race 100-200, Matheus Dressler, se pronunciou nas redes sociais do evento na tarde dessa terça-feira, 25, após a repercussão dos vídeos da dupla Rionegro & Solimões falando sobre a impossibilidade de utilização do Aeroporto Estadual “Tenente Lund Presotto”, em Franca, no último sábado, 22.
Matheus, que esteve presente, inclusive tendo publicado fotos na pista do aeroporto da cidade, veio publicamente, em seus stories do Instagram, se pronunciar sobre a repercussão.
“Vi dar muita repercussão esse vídeo. Fica um recado prévio: nós fizemos tudo legalizado, não foi nada invadido o aeroporto. Eu acho que foram infelizes nas palavras que foram usadas, a parte de ‘bagunça’, de ‘racha’”, disse
“Isso não atinge só a minha pessoa, que organiza os eventos; é o meu trabalho, o meu sustento, como o deles também são os shows. Atinge os colaboradores, que deram a vida para trabalhar lá, como se todos os prestadores de serviço fizeram um serviço mal feito. Isso é inadmissível para mim”, concluiu o organizador.
Provocação à dupla francana?
Na sequência do vídeo se pronunciando, Matheus publicou mais um vídeo onde comemorava seus 300 mil seguidores. Durante o registro, Dressler pede para que seja colocada uma música para comemorar o feito - a música tocada é ‘Na Sola Da Bota’, de Rionegro & Solimões.
“É muito ruim, põe uma música de verdade, que essa aí eu não consigo nem dançar”, afirmou.
