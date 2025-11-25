Um acidente envolvendo um caminhão, um carro e uma caminhonete deixou o trânsito parcialmente bloqueado na manhã desta terça-feira, 25, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Jardinópolis. Ninguém ficou ferido.
Segundo a Arteris ViaPaulista, responsável pela administração da rodovia, o acidente aconteceu por volta das 7h20, no km 322,7. O caminhão Mercedes-Benz Atego seguia pela via quando o fluxo teria reduzido repentinamente. Sem tempo para frear, o motorista atingiu a traseira de um Chevrolet Agile, que, na sequência, colidiu na caminhonete Chevrolet S10 que seguia à frente.
Com o impacto, o caminhão parou no canteiro lateral, o Agile ficou parado no canteiro central e a caminhonete parou sobre a faixa da pista. O trecho chegou a ficar parcialmente interditado por cerca de 30 minutos.
Quatro pessoas estavam nos veículos — duas no Agile, uma na S10 e uma no caminhão — e todas saíram ilesas.
Equipes da concessionária, Polícia Militar Rodoviária e Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) estiveram no local. O caminhão e a caminhonete seguiram viagem por meios próprios. O carro foi removido por um guincho leve para a base da Polícia Militar Rodoviária.
As condições climáticas eram de tempo bom no momento da ocorrência. O tráfego foi normalizado pouco depois da liberação da via.
