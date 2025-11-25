A Cia. Entre Nós, companhia teatral de Franca, foi selecionada no Edital de Patrocínio CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) 2026-2027, um dos mais concorridos do país. O espetáculo “Nós ou Ninguém Podia Ouvir os Olhos Dela” está entre os 43 aprovados na área de Artes Cênicas e terá apresentações gratuitas em unidades do CCBB, com duas capitais já confirmadas pelo grupo.

A aprovação coincide com os 10 anos do espetáculo, que completa uma década em 2026, e com os 10 anos da companhia, fundada em 2015 pelos artistas francanos Daniela Rosa e Rafael Bougleux. O trabalho aborda a violência contra a mulher por meio da fusão entre dança e teatro e inclui, na circulação, oficinas e o bate-papo “DESfazendoNÓS”.

Criado a partir de investigações sobre corpo e poética, o espetáculo percorreu cerca de 20 cidades do interior paulista e acumulou reconhecimentos como o Prêmio Denilto Gomes 2016 pela trilha sonora. Também integrou festivais e programações do Sesi e do próprio CCBB.