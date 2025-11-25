A Cia. Entre Nós, companhia teatral de Franca, foi selecionada no Edital de Patrocínio CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) 2026-2027, um dos mais concorridos do país. O espetáculo “Nós ou Ninguém Podia Ouvir os Olhos Dela” está entre os 43 aprovados na área de Artes Cênicas e terá apresentações gratuitas em unidades do CCBB, com duas capitais já confirmadas pelo grupo.
A aprovação coincide com os 10 anos do espetáculo, que completa uma década em 2026, e com os 10 anos da companhia, fundada em 2015 pelos artistas francanos Daniela Rosa e Rafael Bougleux. O trabalho aborda a violência contra a mulher por meio da fusão entre dança e teatro e inclui, na circulação, oficinas e o bate-papo “DESfazendoNÓS”.
Criado a partir de investigações sobre corpo e poética, o espetáculo percorreu cerca de 20 cidades do interior paulista e acumulou reconhecimentos como o Prêmio Denilto Gomes 2016 pela trilha sonora. Também integrou festivais e programações do Sesi e do próprio CCBB.
“Persistir em um espetáculo por 10 anos não é comum. Persistir em um espetáculo que trata da dor e da força das mulheres é ainda mais necessário”, disse Daniela.
Ela conta que o impacto maior veio do encontro com públicos diversos. “Falávamos sobre a violência contra a mulher e levamos esse trabalho para aproximadamente vinte cidades do interior paulista. Ali percebi que a arte pode fazer rachaduras nos muros da indiferença”, relatou.
Fundada em Franca, a Cia. Entre Nós mantém dois espetáculos em repertório e atua em pesquisas que cruzam dança, teatro e intervenção urbana. A circulação nacional agora aprovada amplia o alcance do trabalho e reforça sua presença em diferentes regiões do país.
