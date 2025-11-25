O Corpo de Bombeiros informou que não recebeu qualquer solicitação de regularização para o evento de carros de luxo realizado no último sábado, 22, dentro do Aeroporto Estadual “Tenente Lund Presotto”, em Franca. O evento, chamado Race, ocorreu na pista usada para aeronaves, o que impossibilitou pousos e decolagens.

Bombeiros: evento não tinha AVCB provisório

Eventos temporários como esse em área aberta precisa de um AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) provisório, que certifica que o local atende às normas de segurança contra incêndio - como rotas de fuga adequadas e sistemas de combate a incêndio, além de outros requisitos.

Segundo os bombeirtos, o documento não foi emitido para o evento de carros realizado no interior do aeroporto.