O discurso foi feito após a praça Barão ser reaberta ao público na última sexta-feira, 21, depois de permanecer cercada por tapumes metálicos desde junho. A reforma do espaço – que inclui também a praça Nossa Senhora da Conceição – tem custo total de R$ 2.423.118,56, segundo a placa instalada no local. “O valor gasto dava para produzir um resultado muito melhor do que está sendo entregue”, disse Pelizaro.

“Foi uma infelicidade arquitetônica o que foi proposto para a praça central.” O vereador Gilson Pelizaro (PT) criticou o resultado das obras realizadas nas praças Nossa Senhora da Conceição e Barão, ambas no Centro, durante a sessão desta terça-feira, 25, na Câmara Municipal de Franca . O parlamentar afirmou que o investimento poderia ter sido melhor aproveitado e sugeriu que os bancos antigos, que existiam antes da reforma, fossem recolocados nos locais.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que, apesar da liberação do espaço, resta apenas um pequeno trecho onde os funcionários estão trabalhando. Os serviços que ainda deverão ser executados são: a conclusão do assentamento dos bancos e dos pisos de pedra portuguesa, onde foram demolidos os antigos canteiros; a finalização da calçada de concreto; a instalação dos obeliscos, bebedouros e lixeiras na Praça Barão; além de concluir a pintura das duas praças. Também foi construído um bicicletário.

“Se pegarmos fotos históricas da praça central, veremos que, décadas e décadas atrás, ela era muito mais simpática, muito mais bonita e muito mais agradável. É concreto puro, é concreto na veia. Não tem cabimento.”

Pelizaro voltou a falar sobre os bancos e sugeriu que os modelos antigos fossem reinstalados. "O que foi feito na praça central foi uma grande vergonha. Sugiro dar um passinho atrás, uma recuada, não é feio. Se precisar destruir esses bancos e voltar a ter uma arquitetura agradável, que faça."