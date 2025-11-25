Um adolescente é suspeito de tentar matar a ex-namorada atropelada após não aceitar o fim do relacionamento, na madrugada de sábado, 22, em Pedregulho, a cerca de 40 km de Franca. O ataque aconteceu em frente a um bar da cidade, onde a jovem estava acompanhada de um grupo de amigos.
De acordo com informações e com as imagens registradas pelas câmeras de segurança, o grupo conversava na calçada quando o adolescente surge em alta velocidade com um carro, que ele teria pegado sem possuir habilitação. Ele avança diretamente contra a ex-namorada e quase atinge outros jovens que estavam no local.
No impacto, a vítima foi arremessada e chegou a ser arrastada por alguns metros sobre o capô, até cair violentamente ao chão. Amigos que presenciaram toda a cena correram para socorrê-la e a levaram imediatamente ao pronto-socorro da cidade.
Apesar da gravidade, a jovem recebeu atendimento médico, está estável e não corre risco de morte.
Após o ataque, o adolescente fugiu do local e permanece foragido. A Polícia Civil abriu investigação e agora realiza buscas para localizar o suspeito, que poderá responder por tentativa de feminicídio, já que o crime teria sido motivado pelo término do relacionamento.
O caso segue em apuração.
