Um adolescente é suspeito de tentar matar a ex-namorada atropelada após não aceitar o fim do relacionamento, na madrugada de sábado, 22, em Pedregulho, a cerca de 40 km de Franca. O ataque aconteceu em frente a um bar da cidade, onde a jovem estava acompanhada de um grupo de amigos.

De acordo com informações e com as imagens registradas pelas câmeras de segurança, o grupo conversava na calçada quando o adolescente surge em alta velocidade com um carro, que ele teria pegado sem possuir habilitação. Ele avança diretamente contra a ex-namorada e quase atinge outros jovens que estavam no local.

No impacto, a vítima foi arremessada e chegou a ser arrastada por alguns metros sobre o capô, até cair violentamente ao chão. Amigos que presenciaram toda a cena correram para socorrê-la e a levaram imediatamente ao pronto-socorro da cidade.