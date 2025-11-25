Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira, 25, após serem flagrados pela Polícia Militar suspeitos de furtar uma residência na rua Antônio Vilela, em Miguelópolis. A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado pelos policiais.

Os policiais avistaram a dupla em atitude suspeita, carregando na madrugada algo semelhante a um botijão de gás. Ao notar a aproximação da viatura, um dos homens arremessou o objeto para dentro de um terreno vizinho, o que levantou ainda mais a desconfiança da equipe. Na abordagem, ele confessou que havia furtado um botijão de gás minutos antes, na avenida Francisco Antônio de Freitas, e levou os militares até a casa alvo da ação.

O segundo suspeito tentou resistir à detenção, obrigando os policiais a usarem força moderada, incluindo técnicas de imobilização e o disparo de Taser, para contê-lo. Ambos foram levados para o pronto-socorro, já que um deles apresentava escoriações na cabeça. Segundo relatou, os ferimentos ocorreram enquanto escalava o muro para cometer o furto.