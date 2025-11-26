A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo enfrenta nova contestação no TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), após a publicação do segundo edital de chamamento público de OSS (Organização Social de Saúde) para a gestão do Hospital Regional Três Colinas de Franca. A suspensão do novo Edital foi confirmada nesta terça-feira, 25.

A Santa Casa de Araçatuba protocolou uma representação formal junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), alegando que o novo edital mantém as mesmas falhas processuais do primeiro. O mesmo processo também registra outra representação, apresentada pelo advogado Thiago dos Santos Almeida, de Araçatuba.

Tanto o despacho da liminar cautelar proferida pelo TCE-SP, assinado nesta segunda-feira, 24, quanto a suspensão do chamamento público devem ser publicados no Diário Oficial do Estado nas próximas horas.