A licitação da Expoagro Franca 2026, prevista para ocorrer entre 14 e 24 de maio do próximo ano, foi declarada fracassada e terminou sem empresa vencedora para organizar a parte artística do evento. Em 2025, a festa também ficou sem shows após o processo não ter avançado, resultando apenas na realização da parte técnica.
De acordo com o Portal de Compras, em atualização desta terça-feira, 25, a empresa WJC Promoções Artísticas Ltda., de Restinga, única habilitada a assumir o contrato, solicitou pela terceira vez consecutiva mais prazo para efetuar o pagamento de R$ 279.903,82 e assinar o contrato. O pedido descumpre regras do edital e levou à anulação do processo.
“Postergar pela terceira vez a assinatura do contrato e o respectivo pagamento configura descumprimento das obrigações assumidas no certame, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao disposto na Lei nº 14.133/2021”, destaca trecho da decisão que fundamentou o fracasso da licitação e inabilitou a empresa.
A segunda colocada já havia sido inabilitada, e não há mais empresas aptas a serem convocadas. Em contato anterior, o responsável pela WJC, Jefferson Clever da Silva, afirmou ao Portal GCN/Rede Sampi que realizaria o pagamento e promoveria a festa, o que não ocorreu. A empresa foi novamente procurada para comentar o motivo, mas não respondeu.
Processo foi adiantado
A Prefeitura de Franca antecipou o processo licitatório neste ano na tentativa de atrair mais empresas e permitir que a vencedora tivesse tempo para planejar a festa com antecedência. Apesar disso, o ano deve terminar sem definição sobre os shows da Expoagro 2026.
A Prefeitura foi procurada para informar se abrirá uma nova licitação, mas ainda não retornou.
