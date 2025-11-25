A licitação da Expoagro Franca 2026, prevista para ocorrer entre 14 e 24 de maio do próximo ano, foi declarada fracassada e terminou sem empresa vencedora para organizar a parte artística do evento. Em 2025, a festa também ficou sem shows após o processo não ter avançado, resultando apenas na realização da parte técnica.

De acordo com o Portal de Compras, em atualização desta terça-feira, 25, a empresa WJC Promoções Artísticas Ltda., de Restinga, única habilitada a assumir o contrato, solicitou pela terceira vez consecutiva mais prazo para efetuar o pagamento de R$ 279.903,82 e assinar o contrato. O pedido descumpre regras do edital e levou à anulação do processo.

“Postergar pela terceira vez a assinatura do contrato e o respectivo pagamento configura descumprimento das obrigações assumidas no certame, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao disposto na Lei nº 14.133/2021”, destaca trecho da decisão que fundamentou o fracasso da licitação e inabilitou a empresa.