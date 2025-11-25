A Secretaria de Meio Ambiente começou a semana com diversas frentes de trabalho espalhadas pela cidade de Franca, intensificando ações de roçagem de grama, podas de arbustos, limpeza e recolhimento de materiais.

Na segunda-feira, 24, as equipes atuaram nos canteiros da avenida Santos Dumont, na Estação; na avenida Jaime Telini, no Jardim Paraty e no Residencial Ana Dorothéa; na avenida Dr. William Azzuz, na Vila Santa Terezinha; e na avenida Severino Meirelles, no Distrito Industrial.

Além disso, as praças Nossa Senhora da Conceição e Dom Pedro, ambas localizadas na região central, também foram contempladas com serviços de poda e raspagem, reforçando a manutenção dos espaços públicos.