GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
LIMPEZA URBANA

Roçagem e podas são intensificadas em áreas públicas de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Franca
Equipes atuando na limpeza na região Sul de Franca
Equipes atuando na limpeza na região Sul de Franca

A Secretaria de Meio Ambiente começou a semana com diversas frentes de trabalho espalhadas pela cidade de Franca, intensificando ações de roçagem de grama, podas de arbustos, limpeza e recolhimento de materiais.

Na segunda-feira, 24, as equipes atuaram nos canteiros da avenida Santos Dumont, na Estação; na avenida Jaime Telini, no Jardim Paraty e no Residencial Ana Dorothéa; na avenida Dr. William Azzuz, na Vila Santa Terezinha; e na avenida Severino Meirelles, no Distrito Industrial.

Além disso, as praças Nossa Senhora da Conceição e Dom Pedro, ambas localizadas na região central, também foram contempladas com serviços de poda e raspagem, reforçando a manutenção dos espaços públicos.

