O Programa Asfalto Novo segue avançando pelo Jardim Aeroporto, na Região Sul de Franca. As equipes de recapeamento trabalham ao longo desta semana em diversas vias do bairro, aplicando nova camada de massa asfáltica e melhorando as condições de tráfego.
Entre as ruas que recebem o serviço, estão: Arnaldo Tasso, Osvaldo Tasso, Idalina Leal, Capitão Fernando Pereira Garcia, Dirce Marques de Souza Martins, Belizário José da Silva, Dr. Waldemar César Caleiro, Jayme Bortolato, Willian Cury e Alceu Mota Leite.
A orientação da Prefeitura é para que motoristas busquem rotas alternativas enquanto os trabalhos estiverem em execução, garantindo mais segurança para condutores e trabalhadores.
No Jardim Aeroporto, outras vias já foram contempladas pelo programa, como Aloísio Horácio Brigagão do Couto, Atílio Marconi, Capitão José Pinheiro de Lacerda, Eliza Fanan Manieiro, Emília Vieira Caleiro Mota, Francisco Marconi, Francisco Scott, José Cristino Borges, João Antônio de Silva, Luís Carlos Martins, Maria Conceição Machado, Paulo Sérgio Diamantino, Professora Iolanda Kellner Lima, Reinaldo Manieiro, Otávia Neiva Borges, Oscar Tofeti e Oswaldo Tasso.
O Asfalto Novo prevê a recuperação de cerca de 420 mil metros quadrados de vias em toda a cidade. O programa já passou por bairros como Parque do Horto, Vila Santa Terezinha, Jardins Paraty e Veneza, Ângela Rosa e parte da Santa Cruz.
Ao todo, estão sendo investidos R$ 26 milhões, fruto de parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo do Estado de São Paulo.
