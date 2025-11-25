O Programa Asfalto Novo segue avançando pelo Jardim Aeroporto, na Região Sul de Franca. As equipes de recapeamento trabalham ao longo desta semana em diversas vias do bairro, aplicando nova camada de massa asfáltica e melhorando as condições de tráfego.

Entre as ruas que recebem o serviço, estão: Arnaldo Tasso, Osvaldo Tasso, Idalina Leal, Capitão Fernando Pereira Garcia, Dirce Marques de Souza Martins, Belizário José da Silva, Dr. Waldemar César Caleiro, Jayme Bortolato, Willian Cury e Alceu Mota Leite.

A orientação da Prefeitura é para que motoristas busquem rotas alternativas enquanto os trabalhos estiverem em execução, garantindo mais segurança para condutores e trabalhadores.