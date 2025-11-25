Um sapateiro de 38 anos foi detido pela Polícia Militar no início da madrugada desta terça-feira, 25, no Parque Vicente Leporace, em Franca, após ser flagrado com diversas porções de drogas e uma motocicleta com o chassi parcialmente suprimido.

A ocorrência foi registrada por volta de 00h, quando os Cabos Esdras e Oldair realizavam patrulhamento preventivo pela avenida Abraão Brickmann. Os policiais desconfiaram ao visualizar uma motocicleta estacionada na contramão da via, além de um homem saindo rapidamente do interior de um condomínio residencial e montando na moto.

Como a região registra alta incidência de furtos de motocicletas, a equipe decidiu acompanhar o veículo para verificar sua origem. O acompanhamento terminou na rua Maria Lourdes Lamberti Molinar, onde o condutor desceu e tentou entrar em uma residência, deixando a moto parada na rua.