A cidade de Franca se prepara para comemorar seus 201 anos na próxima sexta-feira, dia 28 de novembro. Para marcar a data, a Secretaria de Esporte e Cultura organizou uma agenda repleta de atrações para todas as idades, que inclui lançamentos literários, música clássica e raiz, além do tradicional corte do bolo comemorativo.
O ponto alto da festa será no feriado de aniversário, sexta-feira, 28, no Parque de Exposições "Fernando Costa", onde a Prefeitura, em parceria com o Sinpafran (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Franca e região), fará o corte do bolo gigante de 1.700 quilos.
Programação cultural
As comemorações começam já nesta terça-feira com eventos espalhados por diversos equipamentos culturais da cidade:
- Terça-feira, 25: A Biblioteca Municipal ‘Américo Maciel de Castro Júnior’ (Centro) recebe, às 19h, mais uma edição do Projeto 'Degustação Literária'. O evento marca o lançamento do livro “Histórias de Vida e Organizações Sociais: A Trajetória do Movimente-se”, coordenado por Rose Benate e Márcia Pereira, trazendo testemunhos de 14 mulheres sobre o impacto da atividade física em suas vidas.
- Quarta-feira, 26: O auditório da Casa da Cultura e do Artista Francano 'Abdias do Nascimento' será palco, às 19h, da apresentação de Francisco Figueiredo e convidados.
- Quinta-feira, 27: O dia será dedicado à música.
-
08h: Orquestra de Cordas Lions Clube (Casa da Cultura).
09h e 14h: Apresentações da EMIM - Escola Municipal de Iniciação Musical (Casa da Cultura).
19h30: Apresentação de música raiz no Teatro Municipal 'José Cyrino Goulart'.
O grande dia (28/11)
Na sexta-feira, dia do aniversário, as atividades se concentram no Parque de Exposições 'Fernando Costa':
- 08h30: Abertura com a Fanfarra do CITI Lions Sobral.
- Na sequência: Apresentação da Associação Banda Municipal de Franca e solenidade oficial.
- Corte do Bolo: Distribuição do bolo comemorativo de 1,7 tonelada.
- 10h00: Apresentação circense (apoio do Sesc).
- 11h15: Show com Artur Canto, parte do Projeto 'Música de Todos os Cantos'.
