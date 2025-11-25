A cidade de Franca se prepara para comemorar seus 201 anos na próxima sexta-feira, dia 28 de novembro. Para marcar a data, a Secretaria de Esporte e Cultura organizou uma agenda repleta de atrações para todas as idades, que inclui lançamentos literários, música clássica e raiz, além do tradicional corte do bolo comemorativo.

O ponto alto da festa será no feriado de aniversário, sexta-feira, 28, no Parque de Exposições "Fernando Costa", onde a Prefeitura, em parceria com o Sinpafran (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Franca e região), fará o corte do bolo gigante de 1.700 quilos.

Programação cultural

As comemorações começam já nesta terça-feira com eventos espalhados por diversos equipamentos culturais da cidade: