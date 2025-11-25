No clima de solidariedade e espírito natalino, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca realizará seu tradicional Mega Bazar de Natal. O evento ocorrerá em 4 e 5 de dezembro (quinta e sexta-feira), das 9h às 18h.
O bazar é uma oportunidade para garantir presentes de fim de ano e renovar o guarda-roupa com economia. Serão comercializadas roupas novas e seminovas, sapatos, acessórios, brinquedos e itens de decoração.
O atrativo são os preços acessíveis, com peças a partir de R$ 1,00. Além de economizar, o público apoia diretamente a instituição.
Toda a renda arrecadada com as vendas será destinada integralmente à manutenção dos atendimentos oferecidos pela Apae Franca.
A ação será realizada em frente à sede da instituição, localizada na avenida Nazira Aidar, 100, no Jardim Redentor.
Como ajudar?
Quem quiser ajudar além da compra também pode fazer doações. A Apae recebe contribuições de empresas e pessoas físicas, e peças em bom estado podem ser entregues diretamente à instituição para serem vendidas durante o evento.
Atuação
Há 55 anos, a instituição atua de forma gratuita e multiprofissional nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde. Atualmente, a Apae beneficia cerca de 1,4 mil pessoas de Franca e de outras 12 cidades da região.
Para 2025, a instituição estima um orçamento de R$ 19,5 milhões para manter sua estrutura, que conta com mais de 300 colaboradores. Ações como o bazar são fundamentais para fechar essa conta e garantir a excelência do serviço prestado às pessoas com deficiência e suas famílias.
