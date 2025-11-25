No clima de solidariedade e espírito natalino, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca realizará seu tradicional Mega Bazar de Natal. O evento ocorrerá em 4 e 5 de dezembro (quinta e sexta-feira), das 9h às 18h.

O bazar é uma oportunidade para garantir presentes de fim de ano e renovar o guarda-roupa com economia. Serão comercializadas roupas novas e seminovas, sapatos, acessórios, brinquedos e itens de decoração.

O atrativo são os preços acessíveis, com peças a partir de R$ 1,00. Além de economizar, o público apoia diretamente a instituição.