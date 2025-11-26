Dados divulgados pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) mostram o panorama do cadastramento biométrico na região de Franca. Enquanto o estado de São Paulo atinge a marca de 87,95% do eleitorado com as digitais coletadas, Franca aparece abaixo da média estadual, com 81,94% dos seus eleitores biometrizados.

A cidade aparece atrás de municípios vizinhos menores no comparativo proporcional. Os melhores índices da região são de Jeriquara (96,36%) e Rifaina (96,33%), que lideram o ranking com quase todo o eleitorado biometrizado. Pedregulho também se destaca, alcançando 94,89%.

Na outra ponta, São José da Bela Vista apresenta o menor percentual da região, com apenas 77,83% dos eleitores cadastrados. Logo depois vem Cristais Paulista, com 78,32%.