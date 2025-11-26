Dados divulgados pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) mostram o panorama do cadastramento biométrico na região de Franca. Enquanto o estado de São Paulo atinge a marca de 87,95% do eleitorado com as digitais coletadas, Franca aparece abaixo da média estadual, com 81,94% dos seus eleitores biometrizados.
A cidade aparece atrás de municípios vizinhos menores no comparativo proporcional. Os melhores índices da região são de Jeriquara (96,36%) e Rifaina (96,33%), que lideram o ranking com quase todo o eleitorado biometrizado. Pedregulho também se destaca, alcançando 94,89%.
Na outra ponta, São José da Bela Vista apresenta o menor percentual da região, com apenas 77,83% dos eleitores cadastrados. Logo depois vem Cristais Paulista, com 78,32%.
Confira o ranking da região:
- Jeriquara: 96,36%
- Rifaina: 96,33%
- Pedregulho: 94,89%
- Patrocínio Paulista: 84,63%
- Itirapuã: 83,55%
- Franca: 81,94%
- Restinga: 81,67%
- Ribeirão Corrente: 79,77%
- Cristais Paulista: 78,32%
- São José da Bela Vista: 77,83%
Como regularizar?
Quem ainda não fez a coleta biométrica deve regularizar a situação para evitar problemas futuros com o título de eleitor. O TRE-SP orienta que o primeiro passo é verificar a situação no site da Justiça Eleitoral, na opção "Autoatendimento" > "Título Eleitoral" > "Consultar Situação Eleitoral".
Caso a biometria não conste, é necessário fazer o agendamento on-line no site do TRE-SP antes de ir ao cartório.
No dia marcado, o eleitor deve levar:
- Documento oficial com foto;
- Comprovante de residência.
A coleta de digitais e foto é feita presencialmente. Pessoas que já possuem biometria só precisam refazer o procedimento se a coleta tiver sido feita há mais de 10 anos ou se houver erro nos dados.
Fique atento!
- Menores de 15 anos: A Justiça Eleitoral não realiza biometria para este público. O alistamento é facultativo a partir dos 15 anos (para votar com 16), mas sem coleta de digitais.
- Gratuidade: Todos os serviços, incluindo a biometria, são gratuitos. Cobranças ocorrem apenas em caso de multas por ausência não justificada em eleições passadas.
