A Polícia Militar localizou na tarde dessa segunda-feira, 24, um desmanche clandestino de veículos no Jardim Aeroporto 2, em Franca. A ação ocorreu após uma denúncia anônima, que levou equipes até um terreno murado, cercado e totalmente trancado, onde haveria caminhões sendo desmontados.

Ao chegar ao local, não havia ninguém no interior do imóvel. Mesmo assim, as equipes decidiram entrar para verificar a denúncia. Dentro do terreno, os policiais encontraram três caminhões em processo avançado de desmonte. Apesar de estarem descabinados e com partes do chassi cortadas, ainda foi possível identificar os números registrados nos veículos.

Segundo o sargento Fransérgio, os três caminhões têm queixa de furto registrada no município de Franca. “Constatamos que são três veículos com queixa de furto. Todos estavam sendo desmontados no interior do terreno”, afirmou.