A Polícia Militar localizou na tarde dessa segunda-feira, 24, um desmanche clandestino de veículos no Jardim Aeroporto 2, em Franca. A ação ocorreu após uma denúncia anônima, que levou equipes até um terreno murado, cercado e totalmente trancado, onde haveria caminhões sendo desmontados.
Ao chegar ao local, não havia ninguém no interior do imóvel. Mesmo assim, as equipes decidiram entrar para verificar a denúncia. Dentro do terreno, os policiais encontraram três caminhões em processo avançado de desmonte. Apesar de estarem descabinados e com partes do chassi cortadas, ainda foi possível identificar os números registrados nos veículos.
Segundo o sargento Fransérgio, os três caminhões têm queixa de furto registrada no município de Franca. “Constatamos que são três veículos com queixa de furto. Todos estavam sendo desmontados no interior do terreno”, afirmou.
Ainda de acordo com o sargento, um dos caminhões localizados foi utilizado em pelo menos duas ações criminosas recentes. “Teve um furto de carga de cigarros e outro de remédios. Em ambos, foi usado um desses caminhões apreendidos”, explicou.
O terreno estava vazio no momento da chegada das equipes. Agora, a investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que tentará identificar o proprietário do lote, verificar se estava alugado ou arrendado e descobrir quem utilizava o espaço equipado com ferramentas e máquinas específicas para o corte de chassis e desmonte de veículos.
Além dos três caminhões furtados, os policiais também encontraram diversas peças automotivas espalhadas pelo terreno, inclusive de carros de passeio, o que indica que o local pode estar em funcionamento há algum tempo.
O caso segue em investigação.
