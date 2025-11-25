O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Franca tem um total de 168 vagas de emprego disponíveis para diversos níveis de escolaridade e experiência, nesta terça-feira, 25. As oportunidades abrangem desde cargos operacionais até funções que exigem ensino superior.

Entre os destaques com maior número de vagas, estão as posições para Atendente de Telemarketing, com 30 postos abertos, e Auxiliar de Confeiteiro, que busca 20 profissionais.

Há também um forte viés inclusivo nesta lista: o PAT oferece 15 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) na função de Atendente de Lojas e Mercados, para atuar no empacotamento e reposição.

Destaques da lista de vagas