O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Franca tem um total de 168 vagas de emprego disponíveis para diversos níveis de escolaridade e experiência, nesta terça-feira, 25. As oportunidades abrangem desde cargos operacionais até funções que exigem ensino superior.
Entre os destaques com maior número de vagas, estão as posições para Atendente de Telemarketing, com 30 postos abertos, e Auxiliar de Confeiteiro, que busca 20 profissionais.
Há também um forte viés inclusivo nesta lista: o PAT oferece 15 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) na função de Atendente de Lojas e Mercados, para atuar no empacotamento e reposição.
Destaques da lista de vagas
As 168 oportunidades estão distribuídas em diversas áreas. Confira algumas das principais vagas disponíveis:
- Comércio e Atendimento: Atendente de Telemarketing (30 vagas), Repositor de Mercadorias (9 vagas), Atendente de Lanchonete (6 vagas), Balconista (4 vagas), Operador de Caixa (1 vaga).
- Alimentação: Auxiliar de Confeiteiro (20 vagas), Auxiliar de Sushiman (1 vaga), Auxiliar de Cozinha (1 vaga).
- Logística e Transporte: Motorista de Caminhão (8 vagas), Motofretista (5 vagas), Ajudante de Motorista (5 vagas), Auxiliar de Armazenamento (5 vagas).
- Saúde e Cuidados: Fisioterapeuta Geral (1 vaga - exige superior completo), Cuidador de Idosos (2 vagas), Atendente de Farmácia (2 vagas).
- Construção e Manutenção: Eletricista de Instalações (4 vagas), Encanador Industrial (3 vagas), Soldador (3 vagas), Pedreiro (2 vagas), Servente de Obras (2 vagas), Jardineiro (2 vagas).
- Outras: Porteiro (4 vagas), Vigia Noturno (2 vagas), Vistoriador Veicular (1 vaga), Controlador de Pragas (1 vaga).
Como se candidatar
Para conferir todas as oportunidades e se candidatar, os interessados têm duas opções:
- Virtualmente: Acessando o site da Prefeitura de Franca na área do "Emprega Franca".
- Presencialmente: Indo à sede do programa, localizada na Rodoviária de Franca (Rua Prof. Laerte Barbosa Cintra - Res. Baldassari). É necessário levar currículo impresso ou em PDF e documentos pessoais (PIS, CTPS, RG, CPF e CNH).
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (16) 99601-0848.
