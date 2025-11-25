Um guincheiro de 37 anos transportava um Chevrolet Cruze prata pelo Jardim do Éden, na tarde de domingo, 23, quando o motor do veículo, que estava avariado e amarrado na plataforma do guincho, acabou se soltando e caiu no meio da via. Minutos depois, duas pessoas furtaram a peça e fugiram.

Segundo o boletim de ocorrência, o guincheiro havia saído de Rifaina, onde o carro avariado estava. Como percebeu que o motor estava solto dentro do veículo, reforçou a segurança e amarrou o componente sobre a plataforma antes de seguir viagem. O destino era a Vila Aparecida, em Franca, onde deveria entregar o automóvel ao proprietário.

Ao passar pelo cruzamento das avenidas Adhemar Pereira de Barros e Dr. Hélio Palermo, o motor se desprendeu e caiu na rotatória. Motoristas que vinham atrás começaram a buzinar e sinalizar para alertá-lo. Quando percebeu o que havia acontecido, o guincheiro retornou imediatamente ao local, mas o motor já havia desaparecido.