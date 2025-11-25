A sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca desta terça-feira, 25, será dedicada exclusivamente à segunda votação da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026. Essa legislação define quanto o governo poderá arrecadar e gastar em um ano.

Na primeira votação, realizada em 18 de novembro, o texto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Por se tratar de uma peça orçamentária, o projeto passará por segunda votação para que possa seguir para a sanção do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

O projeto estima receita total de R$ 1.783.146.244,00 para 2026. O valor reúne diferentes fontes de arrecadação previstas pelo município.