Um homem, de 39 anos, morador de Uberaba (MG) morreu após afogar no Rio Grande na divisa de Igarapava (SP) e Delta (MG), região de Franca. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 24, mas o nome da vítima não foi divulgado.

O afogamento aconteceu na Ponte Velha, local turístico na divisa dos estados que atrai muitos banhistas, principalmente nos fins de semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu na tarde de domingo, 23.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o banhista havia ingerido bebida alcoólica antes de mergulhar a cerca de três metros da margem. Familiares chegaram a ver o momento em que ele afundou no rio e acionaram o Corpo de Bombeiros.