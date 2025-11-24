24 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

NA REGIÃO

Adolescente é apreendido após roubar caminhonete e fugir da PM

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Militar
Arma de pressão apreendida com adolescente
Um adolescente foi apreendido na noite deste domingo, 23, após um roubo em Ituverava. O crime aconteceu no bairro Jardim Marajoara, onde uma caminhonete GM S10 branca, celulares e carteiras com documentos foram levados de moradores.

Segundo a Polícia Militar, minutos depois do crime, durante patrulhamento para localizar o veículo, uma equipe policial encontrou uma caminhonete com as mesmas características na Vila Industrial. O motorista andava em alta velocidade e ignorou a ordem de parada, iniciando uma perseguição.

Durante a fuga, o motorista freou bruscamente, abandonou a caminhonete e tentou escapar a pé, mas foi alcançado e detido.

De acordo com a polícia, uma carteira pertencente a uma das vítimas foi encontrada no bolso do adolescente. Ele confessou participação no roubo e indicou o nome de um segundo suspeito. As vítimas reconheceram os autores e a arma usada no crime.

Dentro da caminhonete, os policiais localizaram um revólver de pressão da marca Rossi, com seis munições. A polícia também recuperou um iPhone 15 e um iPad, que haviam sido dispensados pelos suspeitos em um terreno próxima à rodovia Anhanguera.

O adolescente foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde teve a apreensão em flagrante decretada. A caminhonete e os demais objetos recuperados foram devolvidos às vítimas. A Polícia Civil segue investigando para identificar e localizar o segundo envolvido.

