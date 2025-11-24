Um adolescente foi apreendido na noite deste domingo, 23, após um roubo em Ituverava. O crime aconteceu no bairro Jardim Marajoara, onde uma caminhonete GM S10 branca, celulares e carteiras com documentos foram levados de moradores.

Segundo a Polícia Militar, minutos depois do crime, durante patrulhamento para localizar o veículo, uma equipe policial encontrou uma caminhonete com as mesmas características na Vila Industrial. O motorista andava em alta velocidade e ignorou a ordem de parada, iniciando uma perseguição.

Durante a fuga, o motorista freou bruscamente, abandonou a caminhonete e tentou escapar a pé, mas foi alcançado e detido.