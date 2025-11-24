A chuva intensa que atingiu o interior de São Pauo na tarde desta segunda-feira, 24, provocou alagamentos, quedas de árvores, interdições em rodovias e até queda de muro em cidades da região de Franca. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos.

Em Franca, apesar da forte chuva que caiu durante a tarde, não houve registro de incidentes graves, como quedas de árvores e alagamentos nas principais avenidas que cortam a cidade.

Rodovia é interditada após alagamento

Na alça de acesso da rodovia Anhanguera, em Jardinópolis, um ponto de alagamento no km 2,3 obrigou a concessionária Entrevias a interditar totalmente a pista no sentido Leste por cerca de 16 minutos, por volta das 14h.