A chuva intensa que atingiu o interior de São Pauo na tarde desta segunda-feira, 24, provocou alagamentos, quedas de árvores, interdições em rodovias e até queda de muro em cidades da região de Franca. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos.
Em Franca, apesar da forte chuva que caiu durante a tarde, não houve registro de incidentes graves, como quedas de árvores e alagamentos nas principais avenidas que cortam a cidade.
Rodovia é interditada após alagamento
Na alça de acesso da rodovia Anhanguera, em Jardinópolis, um ponto de alagamento no km 2,3 obrigou a concessionária Entrevias a interditar totalmente a pista no sentido Leste por cerca de 16 minutos, por volta das 14h.
Segundo a Entrevias, a chuva forte provocou acúmulo repentino de água, identificado por câmeras da própria concessionária. O trânsito chegou a ficar congestionado. Após a redução da chuva e o escoamento da água, a pista foi liberada e o tráfego normalizado.
A cidade também teve ao menos 10 quedas de árvores em diferentes bairros. A Prefeitura informou que não houve feridos e que equipes de poda foram enviadas para atender as ocorrências conforme prioridade.
Batatais registra alagamento e queda de árvore
Em Batatais, o grande volume de chuva em curto período sobrecarregou o sistema de drenagem e causou alagamentos nas avenidas Quatorze de Março, Dr. Oswaldo Scatena e Prefeito Washington Luís.
A água escoou rapidamente após o temporal. A Defesa Civil confirmou que não houve feridos ou desabrigados.
Uma árvore caiu nos fundos do condomínio Vilas Espanholas, atingindo a fiação. Na rodovia Altino Arantes (sentido Altinópolis), outras quedas de árvores foram registradas, mas sem necessidade de interdição.
Um ponto de alagamento na alça de acesso da rodovia Cândido Portinari, dentro do município, foi sinalizado e também escoou em poucos minutos.
Brodowski tem muro destruído
Em Brodowski, a chuva de 79,8 mm registrada pela Defesa Civil provocou o desabamento de um muro em construção na rua Carlos Chagas, no Conjunto Habitacional Luiza Grandizoli Girardi.
Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a estrutura cede e a enxurrada avança com força, chegando a arrastar um carro parado. Ninguém ficou ferido.
Ribeirão Preto registra quedas de árvores e interdições
Em Ribeirão Preto, diversas árvores caíram durante o temporal. Houve bloqueios temporários em vias da cidade, atendidos por equipes da Transerp, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Não houve registro de vítimas.
