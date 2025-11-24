Um caminhoneiro ficou ferido na tarde desta segunda-feira, 24, após a carreta rodotrem que ele dirigia, carregada com cerca de 49 toneladas de pisos, tombar na altura do km 63 da rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São Joaquim da Barra, próximo à ponte recém reinaugurada do Ribeirão Salgado, em São José da Bela Vista..

O motorista perdeu o controle da carreta em uma curva. Em seguida, ele bateu no guardrail e a parte traseira tombou. Com o tombamento, a carreta se arrastou por vários metros até parar com as rodas viradas para cima. A carga se espalhou pela pista, provocando a interdição parcial da faixa.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e sinalizou o trecho para evitar novos acidentes. O caminhoneiro foi socorrido com ferimentos leves e levado à Santa Casa de Franca. As causas do acidente serão investigadas.