24 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FERIMENTOS LEVES

Carreta com 49 toneladas de piso tomba na Fábio Talarico

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Carreta ficou tombada após acidente na rodovia Fábio Talarico
Carreta ficou tombada após acidente na rodovia Fábio Talarico

Um caminhoneiro ficou ferido na tarde desta segunda-feira, 24, após a carreta rodotrem que ele dirigia, carregada com cerca de 49 toneladas de pisos, tombar na altura do km 63 da rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São Joaquim da Barra, próximo à ponte recém reinaugurada do Ribeirão Salgado, em São José da Bela Vista..

O motorista perdeu o controle da carreta em uma curva. Em seguida, ele bateu no guardrail e a parte traseira tombou. Com o tombamento, a carreta se arrastou por vários metros até parar com as rodas viradas para cima. A carga se espalhou pela pista, provocando a interdição parcial da faixa.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e sinalizou o trecho para evitar novos acidentes. O caminhoneiro foi socorrido com ferimentos leves e levado à Santa Casa de Franca. As causas do acidente serão investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários