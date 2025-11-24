O ministro do Empreendedorismo, da Micro e Pequena Empresa, Márcio França, irá participar, na terça-feira, 25, de dois encontros na região de Franca para apresentar ações e programas federais de financiamento voltados a pequenos negócios da região.

O primeiro compromisso ocorre às 14h50, no Boi Santo Couros, na zona rural de Restinga. A reunião vai reunir prefeitas, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores e lideranças comunitárias da região para discutir propostas do governo federal destinadas a ampliar o acesso ao crédito e fortalecer a economia local. O encontro também abre espaço para que gestores da região relatem demandas e obstáculos enfrentados pelos municípios.

Na sequência, às 15h30, o ministro segue para o Ciesp Franca, no Parque Progresso, onde conversará com empreendedores, dirigentes empresariais e representantes do setor produtivo. A pauta aborda financiamento, inovação e ambiente de negócios, com foco em programas de incentivo a micro e pequenas empresas e na busca por instrumentos que facilitem o crescimento do setor em Franca e cidades próximas.