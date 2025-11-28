A magia do Natal vai tomar conta do Centro de Franca na próxima sexta-feira, 28 de novembro, feriado de aniversário da cidade e data da Black Friday. A partir das 18h30, a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promove a tradicional chegada do Papai Noel, com o tema ‘Encantos de Natal’.
O evento acontece na praça central, em frente à Concha Acústica, e promete envolver o público de forma lúdica. Aproveitando o horário estendido do comércio, que funcionará até as 22h devido à Black Friday, a festa marca o início oficial das celebrações natalinas na cidade.
Detetive e resgate inusitado
Desta vez, a chegada será diferente. O evento começará com uma recreação interativa onde as crianças ajudarão o personagem "Detetive Lupin" e seus ajudantes a resolverem o mistério do sumiço do Papai Noel.
Segundo o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o público participará de missões exibidas em um telão para "desbloquear o segredo" e libertar o Bom Velhinho.
Após o resgate, o Papai Noel fará uma chegada inusitada para receber a chave da cidade, seguida de uma Parada de Natal com banda marcial e caminhada até a sua casa.
Casa em novo local
Uma das novidades deste ano é a localização da Casa do Papai Noel, que foi instalada em um novo ponto: próximo à Concha Acústica, na praça Nossa Senhora da Conceição.
“Preparamos um evento à altura da memória afetiva que a chegada do Papai Noel tem construído ao longo desses mais de 20 anos”, afirmou Fernando Rached Jorge.
Horários de visitação
Após a chegada no dia 28, a Casa do Papai Noel terá um cronograma específico de funcionamento até o Natal. Confira:
-
Novembro:
-
Dia 28 (Sexta): Após a chegada.
-
Dia 29 (Sábado): Das 9h às 15h.
Dezembro (de 1º a 24/12):
-
Domingo a Sexta-feira: Das 16h às 22h.
-
Sábados: Das 9h às 15h.
-
Véspera de Natal (24/12): Das 9h às 15h.
