28 de novembro de 2025
CHEGANDO O NATAL

Papai Noel chega a Franca nesta sexta com mistério e casa nova

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação/Wilker Maia/Acif
Veja os horários de atendimento da Casa do Papai Noel
Veja os horários de atendimento da Casa do Papai Noel

A magia do Natal vai tomar conta do Centro de Franca na próxima sexta-feira, 28 de novembro, feriado de aniversário da cidade e data da Black Friday. A partir das 18h30, a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promove a tradicional chegada do Papai Noel, com o tema ‘Encantos de Natal’.

O evento acontece na praça central, em frente à Concha Acústica, e promete envolver o público de forma lúdica. Aproveitando o horário estendido do comércio, que funcionará até as 22h devido à Black Friday, a festa marca o início oficial das celebrações natalinas na cidade.

Detetive e resgate inusitado

Desta vez, a chegada será diferente. O evento começará com uma recreação interativa onde as crianças ajudarão o personagem "Detetive Lupin" e seus ajudantes a resolverem o mistério do sumiço do Papai Noel.

Segundo o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o público participará de missões exibidas em um telão para "desbloquear o segredo" e libertar o Bom Velhinho.

Após o resgate, o Papai Noel fará uma chegada inusitada para receber a chave da cidade, seguida de uma Parada de Natal com banda marcial e caminhada até a sua casa.

Casa em novo local

Uma das novidades deste ano é a localização da Casa do Papai Noel, que foi instalada em um novo ponto: próximo à Concha Acústica, na praça Nossa Senhora da Conceição.

“Preparamos um evento à altura da memória afetiva que a chegada do Papai Noel tem construído ao longo desses mais de 20 anos”, afirmou Fernando Rached Jorge.

Horários de visitação

Após a chegada no dia 28, a Casa do Papai Noel terá um cronograma específico de funcionamento até o Natal. Confira:

  • Novembro:

  • Dia 28 (Sexta): Após a chegada.

  • Dia 29 (Sábado): Das 9h às 15h.

  • Dezembro (de 1º a 24/12):

    • Domingo a Sexta-feira: Das 16h às 22h.

    • Sábados: Das 9h às 15h.

    • Véspera de Natal (24/12): Das 9h às 15h.

