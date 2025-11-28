A magia do Natal vai tomar conta do Centro de Franca na próxima sexta-feira, 28 de novembro, feriado de aniversário da cidade e data da Black Friday. A partir das 18h30, a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promove a tradicional chegada do Papai Noel, com o tema ‘Encantos de Natal’.

O evento acontece na praça central, em frente à Concha Acústica, e promete envolver o público de forma lúdica. Aproveitando o horário estendido do comércio, que funcionará até as 22h devido à Black Friday, a festa marca o início oficial das celebrações natalinas na cidade.

Detetive e resgate inusitado

Desta vez, a chegada será diferente. O evento começará com uma recreação interativa onde as crianças ajudarão o personagem "Detetive Lupin" e seus ajudantes a resolverem o mistério do sumiço do Papai Noel.