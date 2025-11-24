A Unesp (Universidade Estadual Paulista) já está recebendo inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2026, uma nova modalidade de ingresso que utiliza exclusivamente as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Esta é a primeira vez que a instituição reserva vagas diretas por este sistema.

O campus de Franca está entre as 23 unidades contempladas com vagas nesta modalidade. A cidade oferece 41 vagas nos cursos de Direito, História, Relações Internacionais e Serviço Social. Ao todo, o certame oferece 729 vagas distribuídas pelo estado. Ficaram de fora apenas as carreiras que exigem provas de habilidades específicas.

Prazos e regras

O cadastramento deve ser feito pelo site da Fundação Vunesp até o dia 19 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 20.