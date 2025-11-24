A Unesp (Universidade Estadual Paulista) já está recebendo inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2026, uma nova modalidade de ingresso que utiliza exclusivamente as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Esta é a primeira vez que a instituição reserva vagas diretas por este sistema.
O campus de Franca está entre as 23 unidades contempladas com vagas nesta modalidade. A cidade oferece 41 vagas nos cursos de Direito, História, Relações Internacionais e Serviço Social. Ao todo, o certame oferece 729 vagas distribuídas pelo estado. Ficaram de fora apenas as carreiras que exigem provas de habilidades específicas.
Prazos e regras
O cadastramento deve ser feito pelo site da Fundação Vunesp até o dia 19 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 20.
Podem participar os candidatos que realizaram o Enem nas edições de 2024 e/ou 2025. O Manual do Candidato, com todas as regras, já está disponível para consulta nos sites da Unesp e da Vunesp.
Cidades participantes
Além de Franca, os cursos disponíveis estão distribuídos nos câmpus de: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba e Tupã.
Resultados e outras vagas
O resultado da seleção Unesp-Enem será divulgado em 30 de janeiro de 2026, coincidindo com a divulgação do resultado do Vestibular tradicional.
Para o ingresso em 2026, a Unesp contabiliza um total de 8.141 vagas oferecidas através de seis portas de entrada diferentes. Não há restrição para acumular inscrições: o vestibulando pode tentar o ingresso por mais de uma modalidade simultaneamente.
Confira as modalidades de ingresso para 2026:
- Vestibular Unesp 2026: 5.867 vagas
- Provão Paulista Seriado: 934 vagas
- Unesp-Enem: 729 vagas
- Olimpíadas Científicas: 451 vagas (inscrições até 04/01)
- Vestibular Meio de Ano: 144 vagas
- Unesp-Enem Meio de Ano: 16 vagas
