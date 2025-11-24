Franca segue revelando talentos no futebol para vários centros do Brasil, a exemplos recentes de José Henrique, que está no Atlético-PR e faz parte da seleção brasileira sub-15, e o craque Estevão, do Chelsea e da seleção profissional.

Na semana passada, foi a vez do garoto Gustavo Zacarelli, de 14 anos, assinar contrato de formação com o Ceará por três anos. O meia-atacante estava no Cruzeiro e foi negociado com a equipe do Ceará, que terá direito de 70% dos direitos federativos.

De acordo com o avô da joia francana, Carlos Zacarelli, que mora na zona norte de Franca, o garoto já está em Fortaleza há três meses. Ele realizou quatro partidas pela categoria sub-14 e quatro pela sub-15, se destacando nas equipes.