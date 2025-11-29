Dados recentes do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde, revelam o perfil de saúde de Franca no último ano. O levantamento, que compila os óbitos ocorridos entre janeiro e outubro de 2024 (dados preliminares), aponta que as doenças do aparelho circulatório continuam sendo a principal causa de morte na cidade.
Ao todo, foram registrados 3.028 óbitos em Franca no período. Deste total, as três principais categorias somam mais da metade das ocorrências, indicando onde a prevenção é mais urgente.
O Top 3 da mortalidade em Franca
1. Doenças do aparelho circulatório (737 óbitos)
Liderando o ranking, os problemas cardiovasculares (Capítulo IX) representam 24,3% das mortes.
- O que inclui: Infartos, AVCs, hipertensão e insuficiência cardíaca.
- Alerta: O dado reforça a necessidade de combate ao sedentarismo e controle da pressão arterial.
2. Neoplasias / Tumores (545 óbitos)
Em segundo lugar (Capítulo II), o câncer vitimou 545 moradores.
- O que inclui: Todos os tipos de tumores malignos e benignos.
- Alerta: O número destaca a importância dos exames de rotina para o diagnóstico precoce.
3. Doenças do aparelho respiratório (436 óbitos)
Fechando as maiores causas (Capítulo X), aparecem as afecções respiratórias.
- O que inclui: Pneumonias, bronquites e doenças pulmonares crônicas.
- Alerta: Causa sensível a fatores sazonais, gripes e qualidade do ar.
Tabela detalhada
|Ranking
|Causas
|Óbitos
|1º
|Doenças Circulatórias
|737
|2º
|Neoplasias (Câncer)
|545
|3º
|Doenças Respiratórias
|436
|4º
|Doenças do Aparelho Geniturinário
|247
|5º
|Causas Externas (Acidentes/Violência)
|167
Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS (Dados preliminares de 2024).
