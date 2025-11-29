Dados recentes do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde, revelam o perfil de saúde de Franca no último ano. O levantamento, que compila os óbitos ocorridos entre janeiro e outubro de 2024 (dados preliminares), aponta que as doenças do aparelho circulatório continuam sendo a principal causa de morte na cidade.

Ao todo, foram registrados 3.028 óbitos em Franca no período. Deste total, as três principais categorias somam mais da metade das ocorrências, indicando onde a prevenção é mais urgente.

O Top 3 da mortalidade em Franca

1. Doenças do aparelho circulatório (737 óbitos)

Liderando o ranking, os problemas cardiovasculares (Capítulo IX) representam 24,3% das mortes.

O que inclui: Infartos, AVCs, hipertensão e insuficiência cardíaca.

Alerta: O dado reforça a necessidade de combate ao sedentarismo e controle da pressão arterial.

2. Neoplasias / Tumores (545 óbitos)