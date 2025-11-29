29 de novembro de 2025
SAÚDE

Franca: coração e câncer lideram causas de morte no último ano

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/ Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Os dados são fornecidos pelo Ministério da Saúde / DATASUS
Dados recentes do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde, revelam o perfil de saúde de Franca no último ano. O levantamento, que compila os óbitos ocorridos entre janeiro e outubro de 2024 (dados preliminares), aponta que as doenças do aparelho circulatório continuam sendo a principal causa de morte na cidade.

Ao todo, foram registrados 3.028 óbitos em Franca no período. Deste total, as três principais categorias somam mais da metade das ocorrências, indicando onde a prevenção é mais urgente.

O Top 3 da mortalidade em Franca

1. Doenças do aparelho circulatório (737 óbitos)

Liderando o ranking, os problemas cardiovasculares (Capítulo IX) representam 24,3% das mortes.

  • O que inclui: Infartos, AVCs, hipertensão e insuficiência cardíaca.
  • Alerta: O dado reforça a necessidade de combate ao sedentarismo e controle da pressão arterial.

2. Neoplasias / Tumores (545 óbitos)

Em segundo lugar (Capítulo II), o câncer vitimou 545 moradores.

  • O que inclui: Todos os tipos de tumores malignos e benignos.
  • Alerta: O número destaca a importância dos exames de rotina para o diagnóstico precoce.

3. Doenças do aparelho respiratório (436 óbitos)

Fechando as maiores causas (Capítulo X), aparecem as afecções respiratórias.

  • O que inclui: Pneumonias, bronquites e doenças pulmonares crônicas.
  • Alerta: Causa sensível a fatores sazonais, gripes e qualidade do ar.

Tabela detalhada

Ranking Causas Óbitos
Doenças Circulatórias 737
Neoplasias (Câncer) 545
Doenças Respiratórias 436
Doenças do Aparelho Geniturinário 247
Causas Externas (Acidentes/Violência) 167

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS (Dados preliminares de 2024).

