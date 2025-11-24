A obra de revitalização da Câmara Municipal de Franca deve recomeçar somente em 2026, após a paralisação desde agosto, quando foi anunciado o rompimento do contrato com a empresa responsável pela revitalização do prédio do Legislativo.

A reforma teve início em outubro de 2023, com prazo de 8 meses para a conclusão do serviço, mas a empresa Terra Construtora solicitou vários aditamentos de prazo e valores até ter o contrato rescindido em 14 de agosto. O contrato inicial era de R$ 2,5 milhões, mas por fim já passava dos R$ 3 milhões.

O motivo que levou a Câmara ao rompimento do contrato foi uma ação do MPT (Ministério Público do Trabalho) apontando que oito trabalhadores, até então responsáveis pelas obras nas praças "Nossa Senhora da Conceição" e "Barão", em Franca, foram encontrados em situação análogas à escravidão. A empresa envolvida era a mesma responsável pela obra na Câmara.