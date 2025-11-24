Um adolescente de 16 anos foi detido pela Polícia Militar nesta segunda-feira, 24, em Franca, após denúncias anônimas apontarem que ele estaria comercializando drogas na região. Parte dos entorpecentes foram encontrados nas partes íntimas do menor.
Segundo os policiais militares, ao chegarem ao local indicado, encontraram o jovem mexendo em uma calha. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, correndo para um terreno baldio. Durante a tentativa de fuga, passou por um arame farpado, sofreu escoriações e acabou torcendo o pé, sendo rapidamente alcançado pela equipe.
Na abordagem inicial, os policiais localizaram 11 porções de maconha e dinheiro com o adolescente. Durante uma revista mais minuciosa, encontraram ainda 11 pinos de cocaína, 2 porções adicionais de maconha e R$ 150 escondidos atrás dos testículos.
O jovem foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde passou por atendimento médico. Ele não sofreu fraturas, apenas escoriações causadas pelo arame farpado e uma torção no pé.
Segundo a PM, esta é a segunda vez que o adolescente é surpreendido praticando o mesmo crime, já tendo passagem por tráfico de drogas.
Após atendimento, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado.
