GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
CAPOTAMENTO

Câmeras registram batida violenta contra caçamba na av. Paulo VI

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmeras de segurança
Carro capota após bater contra uma caçamba na avenida Paulo VI, em Franca
Uma colisão grave foi registrada no início da madrugada desse domingo, 23, na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada, em Franca. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um Fiat Mobi, conduzido por uma mulher, bate com força em uma caçamba estacionada no acostamento e capota logo em seguida. O portal GCN/Sampi teve acesso às imagens nesta segunda-feira, 24.

Segundo testemunhas, a motorista seguia pela avenida quando perdeu o controle do veículo e atingiu a caçamba, que estava cheia de entulhos. O impacto foi tão forte que o equipamento chegou a ser arremessado, mesmo estando carregado com muito peso.

Após a batida, o carro rodou na pista e capotou. Apesar da violência do acidente e da destruição total do veículo, a condutora saiu sozinha de dentro do automóvel e não sofreu ferimentos aparentes.

A Polícia deverá investigar as circunstâncias da batida.

