Uma colisão grave foi registrada no início da madrugada desse domingo, 23, na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada, em Franca. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um Fiat Mobi, conduzido por uma mulher, bate com força em uma caçamba estacionada no acostamento e capota logo em seguida. O portal GCN/Sampi teve acesso às imagens nesta segunda-feira, 24.

Segundo testemunhas, a motorista seguia pela avenida quando perdeu o controle do veículo e atingiu a caçamba, que estava cheia de entulhos. O impacto foi tão forte que o equipamento chegou a ser arremessado, mesmo estando carregado com muito peso.

Após a batida, o carro rodou na pista e capotou. Apesar da violência do acidente e da destruição total do veículo, a condutora saiu sozinha de dentro do automóvel e não sofreu ferimentos aparentes.