A Praça Barão da Franca, localizada no Centro da cidade, foi reaberta ao público na última sexta-feira, 21, após ficar cercada por tapumes metálicos desde junho deste ano. A liberação do espaço marca uma etapa da obra de revitalização das praças centrais da cidade, um projeto que totaliza um custo de R$ 2.423.118,56, conforme placa fixada no local.

A revitalização, que começou em janeiro de 2024 junto com a Praça Nossa Senhora da Conceição, sofreu atrasos significativos que geraram insatisfação popular. A situação se agravou drasticamente em julho, quando funcionários relataram 60 dias sem receber salários.

O ponto mais crítico ocorreu em agosto de 2025, quando uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) flagrou oito trabalhadores em condições análogas à escravidão nas obras das praças.