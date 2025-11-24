A Praça Barão da Franca, localizada no Centro da cidade, foi reaberta ao público na última sexta-feira, 21, após ficar cercada por tapumes metálicos desde junho deste ano. A liberação do espaço marca uma etapa da obra de revitalização das praças centrais da cidade, um projeto que totaliza um custo de R$ 2.423.118,56, conforme placa fixada no local.
A revitalização, que começou em janeiro de 2024 junto com a Praça Nossa Senhora da Conceição, sofreu atrasos significativos que geraram insatisfação popular. A situação se agravou drasticamente em julho, quando funcionários relataram 60 dias sem receber salários.
O ponto mais crítico ocorreu em agosto de 2025, quando uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) flagrou oito trabalhadores em condições análogas à escravidão nas obras das praças.
Diante dos graves problemas de execução e das violações trabalhistas, a Prefeitura de Franca tomou a decisão de rescindir o contrato com a empresa originalmente responsável pelos serviços. A administração municipal assumiu a continuidade dos trabalhos para garantir a conclusão do projeto.
A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura informou que, apesar da liberação do espaço, resta apenas um pequeno trecho onde os funcionários estão trabalhando. Os serviços que ainda deverão ser executados são: as conclusões do assentamento dos bancos e dos pisos de pedra portuguesa, onde foram demolidos os antigos canteiros, finalizar a calçada de concreto, instalação dos obeliscos, bebedouros e lixeiras, na Praça Barão, além de concluir a pintura das duas praças. Também foi construído um bicicletário.
A entrega da obra ocorre na semana em que Franca comemora aniversário – 201 anos nesta sexta-feira, 28. Os comerciantes também se sentem aliviado pela liberação do espaço nesta época de compras de fim de ano.
