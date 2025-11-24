A família de Niron Ribeiro dos Santos, de 67 anos, está mobilizada em busca de informações que ajudem a localizar o idoso, desaparecido desde a quinta-feira, 20, na região Centro-Sul de Franca.
Niron apresenta esquizofrenia e, segundo a família, fugiu de uma instituição onde estava internado por decisão judicial. A preocupação é ainda maior porque ele costumava afirmar que pretendia ir para Brasília. Segundo a polícia, há possibilidade de que ele esteja circulando entre Franca e Ituverava.
Última vez visto
De acordo com a famliar do idoso, ele deixou a instituição usando uma calça jeans de cor azul escura, uma camiseta amarela com uma escrita preta, uma jaqueta de tecido brin cor verde musgo, sapato social marrom e uma boina xadrez.
Por conta do quadro de esquizofrenia, Niron pode estar desorientado, o que reforça a urgência na localização. Qualquer informação pode ser repassada para a Polícia Militar pelo 190, 197 Disque-Denúncia ou para o contato da família: (16) 99166-5383.
