A família de Niron Ribeiro dos Santos, de 67 anos, está mobilizada em busca de informações que ajudem a localizar o idoso, desaparecido desde a quinta-feira, 20, na região Centro-Sul de Franca.

Niron apresenta esquizofrenia e, segundo a família, fugiu de uma instituição onde estava internado por decisão judicial. A preocupação é ainda maior porque ele costumava afirmar que pretendia ir para Brasília. Segundo a polícia, há possibilidade de que ele esteja circulando entre Franca e Ituverava.

Última vez visto

De acordo com a famliar do idoso, ele deixou a instituição usando uma calça jeans de cor azul escura, uma camiseta amarela com uma escrita preta, uma jaqueta de tecido brin cor verde musgo, sapato social marrom e uma boina xadrez.