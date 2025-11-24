A Rede VOA se manifestou sobre a polêmica envolvendo a dupla sertaneja Rionegro & Solimões, no último sábado, 22, quando os cantores foram impedidos de pousar no Aeroporto Estadual "Tenente Lund Presotto", em Franca.
Após a repercussão dos vídeos divulgados nas redes sociais dos cantores, a Rede VOA, que é responsável pelo aeroporto de Franca, divulgou uma nota de esclarecimento. Na nota, a companhia informou que o evento já estava agendado e divulgado há cerca de 40 dias.
“A Rede VOA esclarece que, no último sábado, 22, o Aeroporto de Franca permaneceu fechado para pousos e decolagens em razão da realização de um evento de exposição de carros de luxo, denominado Race", informa a nota.
Segundo a concessionária, oO fechamento da pista foi "amplamente planejado e divulgado com antecedência: o NOTAM correspondente foi publicado em 17/10/2025 às 21h31, ou seja, cerca de 40 dias antes do evento, por meio do site AISWEB – Informações Aeronáuticas, cuja consulta é de responsabilidade dos pilotos e operadores que desejam utilizar o aeródromo".
A repercussão nas redes abordou o tema sobre se fosse necessário um pouso de emergência no local. Na mesma nota, a Rede VOA comentou sobre esse tema e concluiu que não houve qualquer impacto operacional ou de segurança não previsto durante a realização do evento.
“Em caso de necessidade de pouso de emergência durante o período de interdição, os canais oficiais de controle de tráfego aéreo deveriam ser acionados, conforme as normas vigentes, para coordenação de eventuais medidas especiais. Nosso Centro de Controle Operacional (CCO) seria acionado e faria a coordenação para interromper o evento e atender a emergência", diz a nota.
