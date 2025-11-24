A Rede VOA se manifestou sobre a polêmica envolvendo a dupla sertaneja Rionegro & Solimões, no último sábado, 22, quando os cantores foram impedidos de pousar no Aeroporto Estadual "Tenente Lund Presotto", em Franca.

Após a repercussão dos vídeos divulgados nas redes sociais dos cantores, a Rede VOA, que é responsável pelo aeroporto de Franca, divulgou uma nota de esclarecimento. Na nota, a companhia informou que o evento já estava agendado e divulgado há cerca de 40 dias.

“A Rede VOA esclarece que, no último sábado, 22, o Aeroporto de Franca permaneceu fechado para pousos e decolagens em razão da realização de um evento de exposição de carros de luxo, denominado Race", informa a nota.