A cidade de Claraval (MG), a 20 km de Franca, anunciou que terá três dias de festa em comemorações aos 72 anos de emancipação político-administrativa, celebrados em 12 de dezembro. A programação anunciada inclui bolo na praça, missa e quatro shows no Parque de Exposições "Dom Carmello Rechia".

Programação

11 de dezembro – Quarta-feira

A abertura da festa acontece às 19h, na Praça Francisco Garcia Lopes, com apresentação dos alunos da a Oficina de Violão do Centro de Referência em Assistência Social, que irão entoar o tradicional “Parabéns a Claraval”. Em seguida, haverá distribuição de bolo à população.

12 de dezembro – Quinta-feira

Às 10h, a missa em Ação de Graças será realizada no Mosteiro de Claraval. À noite, o palco do espaço de eventos recebe dois shows: João Neves, às 21h, seguido da dupla Emílio & Eduardo, que retorna à cidade após três anos.