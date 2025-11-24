24 de novembro de 2025
AV. HÉLIO PALERMO

Motociclista é arremessado após carro fazer manobra proibida

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmeras de Segurança
Carro fazendo conversão proibida e cortando a frente do motociclista na avenida Hélio Palermo
Carro fazendo conversão proibida e cortando a frente do motociclista na avenida Hélio Palermo

Um grave acidente foi registrado na última sexta-feira, 21, na avenida Hélio Palermo, em Franca. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta segunda-feira,  24, mostram o momento em que um motorista realiza uma manobra proibida e acaba cortando a frente de um motociclista, provocando a colisão.

Nas imagens, é possível ver um veículo branco parando na avenida. O caminhão que vinha logo atrás também reduz a velocidade. Em seguida, o motorista avança para fazer uma conversão irregular. No mesmo instante, um motociclista trafegava pela via e não percebeu que o carro iniciaria a manobra.

Sem tempo para frear, o motociclista bateu violentamente na lateral do veículo e foi arremessado ao chão.

Apesar do forte impacto, ele sofreu apenas escoriações e estava consciente e estável após o acidente.

A Polícia Militar esteve no local, prestou atendimento e registrou o boletim de ocorrência. As circunstâncias da manobra irregular deverão ser apuradas.

