Um grave acidente foi registrado na última sexta-feira, 21, na avenida Hélio Palermo, em Franca. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 24, mostram o momento em que um motorista realiza uma manobra proibida e acaba cortando a frente de um motociclista, provocando a colisão.

Nas imagens, é possível ver um veículo branco parando na avenida. O caminhão que vinha logo atrás também reduz a velocidade. Em seguida, o motorista avança para fazer uma conversão irregular. No mesmo instante, um motociclista trafegava pela via e não percebeu que o carro iniciaria a manobra.

Sem tempo para frear, o motociclista bateu violentamente na lateral do veículo e foi arremessado ao chão.