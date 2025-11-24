O McDonald's anunciou a abertura de 36 vagas de emprego para o cargo de atendente de restaurante em Franca. As oportunidades fazem parte de um processo seletivo que busca preencher cerca de 200 postos de trabalho em seis cidades da região.

As vagas são democráticas: destinam-se a candidatos com ou sem deficiência e não exigem experiência anterior, tornando-se uma excelente porta de entrada para quem busca o primeiro emprego ou recolocação rápida. O único requisito acadêmico é estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

Benefícios e carreira

Segundo a operadora da rede, os novos contratados passarão por um programa de capacitação que desenvolve habilidades técnicas e comportamentais.