24 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPORTUNIDADE

McDonald's abre 36 vagas em Franca; não é preciso ter experiência

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
McDonald's abre vagas de trabalho em Franca
McDonald's abre vagas de trabalho em Franca

O McDonald's anunciou a abertura de 36 vagas de emprego para o cargo de atendente de restaurante em Franca. As oportunidades fazem parte de um processo seletivo que busca preencher cerca de 200 postos de trabalho em seis cidades da região.

As vagas são democráticas: destinam-se a candidatos com ou sem deficiência e não exigem experiência anterior, tornando-se uma excelente porta de entrada para quem busca o primeiro emprego ou recolocação rápida. O único requisito acadêmico é estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

Benefícios e carreira

Segundo a operadora da rede, os novos contratados passarão por um programa de capacitação que desenvolve habilidades técnicas e comportamentais.

Além do salário, o pacote de benefícios é atrativo e inclui:

  • Vale-transporte;
  • Plano de saúde e odontológico;
  • Alimentação no restaurante;
  • Seguro de vida;
  • Wellhub (plano de academias e bem-estar);
  • Plano de carreira;
  • Participação nos resultados.

Como se candidatar em Franca

Para concorrer às 36 vagas disponíveis na cidade, o candidato não precisa se deslocar até o restaurante. O envio do currículo deve ser feito diretamente para o contato local via WhatsApp.

  • Contato para Franca: (16) 99745-5212

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários