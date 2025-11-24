O McDonald's anunciou a abertura de 36 vagas de emprego para o cargo de atendente de restaurante em Franca. As oportunidades fazem parte de um processo seletivo que busca preencher cerca de 200 postos de trabalho em seis cidades da região.
As vagas são democráticas: destinam-se a candidatos com ou sem deficiência e não exigem experiência anterior, tornando-se uma excelente porta de entrada para quem busca o primeiro emprego ou recolocação rápida. O único requisito acadêmico é estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.
Benefícios e carreira
Segundo a operadora da rede, os novos contratados passarão por um programa de capacitação que desenvolve habilidades técnicas e comportamentais.
Além do salário, o pacote de benefícios é atrativo e inclui:
- Vale-transporte;
- Plano de saúde e odontológico;
- Alimentação no restaurante;
- Seguro de vida;
- Wellhub (plano de academias e bem-estar);
- Plano de carreira;
- Participação nos resultados.
Como se candidatar em Franca
Para concorrer às 36 vagas disponíveis na cidade, o candidato não precisa se deslocar até o restaurante. O envio do currículo deve ser feito diretamente para o contato local via WhatsApp.
-
Contato para Franca: (16) 99745-5212
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.