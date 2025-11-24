A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de tráfico de drogas na noite desse domingo, 23, após uma denúncia apontar intensa movimentação criminosa na Avenida Pedro Calandria Fernandes, esquina com a Rua Amadeu Amaral Brigagão, em Franca.

Segundo a PM, a equipe recebeu a informação de que três indivíduos estariam praticando tráfico de drogas no estacionamento de um conjunto habitacional. Os policiais se posicionaram em um ponto estratégico e conseguiram visualizar claramente a venda de entorpecentes entre usuários e suspeitos.

Com apoio de outra viatura, foram feitas as abordagens. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com um dos rapazes diversas porções fracionadas de cocaína, dinheiro e um aparelho de celular. Com o segundo suspeito, havia mais uma quantia em dinheiro escondida no bolso da blusa. Já com o terceiro indivíduo, foi localizado um celular.