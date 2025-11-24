24 de novembro de 2025
EM FRANCA

Três homens presos por tráfico de drogas em conjunto habitacional

Por Laís Bachur/GCN | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Policiais militares levaram os criminosos à CPJ de Franca
A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de tráfico de drogas na noite desse domingo, 23, após uma denúncia apontar intensa movimentação criminosa na Avenida Pedro Calandria Fernandes, esquina com a Rua Amadeu Amaral Brigagão, em Franca.

Segundo a PM, a equipe recebeu a informação de que três indivíduos estariam praticando tráfico de drogas no estacionamento de um conjunto habitacional. Os policiais se posicionaram em um ponto estratégico e conseguiram visualizar claramente a venda de entorpecentes entre usuários e suspeitos.

Com apoio de outra viatura, foram feitas as abordagens. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com um dos rapazes diversas porções fracionadas de cocaína, dinheiro e um aparelho de celular. Com o segundo suspeito, havia mais uma quantia em dinheiro escondida no bolso da blusa. Já com o terceiro indivíduo, foi localizado um celular.

Nas buscas pelas imediações, a equipe encontrou outras porções de cocaína escondidas. Um dos suspeitos confessou que a droga era de sua propriedade e que estava realizando a venda no local.

Diante dos fatos, o trio foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. O delegado plantonista registrou o Boletim de Ocorrência por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os três permaneceram à disposição da Justiça.

As drogas, o dinheiro e os celulares foram apreendidos.

