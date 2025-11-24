Um furto de veículo registrado na madrugada de sábado, 22, deixou uma mãe solo desesperada no Jardim Primavera, em Franca. O carro, um Corsa Wind na cor verde água e placas CEP-8A01, foi levado da Rua dos Canarinhos, onde estava estacionado.

Segundo a proprietária, a residência onde mora não possui garagem, obrigando-a a deixar o veículo na rua durante a noite. Ao acordar, percebeu que o carro havia sido furtado.

Apelo emocionante

Além do prejuízo financeiro, o furto impacta diretamente a rotina da família. A mãe reforça que o veículo é seu único recurso para levar as crianças à escola e realizar as tarefas do dia a dia.