Um furto de veículo registrado na madrugada de sábado, 22, deixou uma mãe solo desesperada no Jardim Primavera, em Franca. O carro, um Corsa Wind na cor verde água e placas CEP-8A01, foi levado da Rua dos Canarinhos, onde estava estacionado.
Segundo a proprietária, a residência onde mora não possui garagem, obrigando-a a deixar o veículo na rua durante a noite. Ao acordar, percebeu que o carro havia sido furtado.
Apelo emocionante
Além do prejuízo financeiro, o furto impacta diretamente a rotina da família. A mãe reforça que o veículo é seu único recurso para levar as crianças à escola e realizar as tarefas do dia a dia.
Nas redes sociais, a dona do veículo fez postagens suplicando por ajuda da comunidade para localizar o bem. "Eu não quero o mal de ninguém, só preciso do meu carro. Se alguém avistar, por favor, me ajude", escreveu em um dos apelos.
Como ajudar
Quem tiver informações sobre o paradeiro do Corsa Wind (Placa CEP-8A01) deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com a Polícia Civil. A identidade do denunciante pode ser mantida em sigilo.
