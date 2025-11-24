O Sesc Franca recebe, nesta quarta-feira, 26, às 19h30, o sarau “O Canto da Nossa Terra”, um encontro artístico que celebra a força e a sensibilidade das vozes que moldam a identidade cultural francana.

Com roteiro de Luiz Cruz de Oliveira e produção da Cia Maracacá Produções Culturais e Educacionais, o sarau homenageia escritores, poetas e artistas que nasceram em Franca ou que aqui deixaram suas raízes, além de reverenciar compositores seresteiros que ajudam a manter viva a tradição da cidade — reconhecida nacionalmente como “a terra da seresta”.

A apresentação contará com a presença de Luiz Cruz de Oliveira e do poeta Carlos de Assumpção, cuja obra é referência no cenário literário brasileiro por sua potência, consciência e resistência.