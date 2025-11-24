24 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CULTURA

Sarau homenageia escritores, poetas e artistas de Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Luiz Cruz de Oliveira e Carlos de Assumpção
Luiz Cruz de Oliveira e Carlos de Assumpção

O Sesc Franca recebe, nesta quarta-feira, 26, às 19h30, o sarau “O Canto da Nossa Terra”, um encontro artístico que celebra a força e a sensibilidade das vozes que moldam a identidade cultural francana.

Com roteiro de Luiz Cruz de Oliveira e produção da Cia Maracacá Produções Culturais e Educacionais, o sarau homenageia escritores, poetas e artistas que nasceram em Franca ou que aqui deixaram suas raízes, além de reverenciar compositores seresteiros que ajudam a manter viva a tradição da cidade — reconhecida nacionalmente como “a terra da seresta”.

A apresentação contará com a presença de Luiz Cruz de Oliveira e do poeta Carlos de Assumpção, cuja obra é referência no cenário literário brasileiro por sua potência, consciência e resistência.

O Sarau “O Canto da Nossa Terra” promete uma noite de memória, beleza e pertencimento, unindo música, poesia e afetos em um ambiente acolhedor e aberto ao público.

Serviço

  • Sesc Franca – Área de Convivência
  • 26/11/2025 – quarta-feira
  • 19h30
  • A entrada é gratuita.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários