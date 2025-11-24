24 de novembro de 2025
TRÂNSITO

Moto bate de frente com carro e condutor fica gravemente ferido

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Veículos danificados após a colisão na vicinal em Cristais Paulista
Veículos danificados após a colisão na vicinal em Cristais Paulista

Na tarde desse domingo, 23, um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na estrada que liga Cristais Paulista à vicinal Argemiro Leonardo.

Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista colidiu frontalmente com um carro que seguia no sentido contrário. Com o impacto da batida, o condutor da moto sofreu uma fratura na perna.

O motorista do carro permaneceu no local e prestou os primeiros socorros até a chegada do resgate. A ambulância municipal foi acionada e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar realizou os procedimentos necessários para o registro da ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.

