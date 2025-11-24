Na tarde desse domingo, 23, um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na estrada que liga Cristais Paulista à vicinal Argemiro Leonardo.

Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista colidiu frontalmente com um carro que seguia no sentido contrário. Com o impacto da batida, o condutor da moto sofreu uma fratura na perna.

O motorista do carro permaneceu no local e prestou os primeiros socorros até a chegada do resgate. A ambulância municipal foi acionada e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Franca.