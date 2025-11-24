Veja o obituário desta segunda-feira, 24, em Franca:
Nome: Celso de Padua Gomes
Idade: 69 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Nidia Maria de Souza
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente - sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Antonio Camilo dos Santos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30
