24 de novembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
Pedro Baccelli/GCN
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 24, em Franca:

Nome: Celso de Padua Gomes
Idade: 69 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10 
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nidia Maria de Souza
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente - sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Antonio Camilo dos Santos 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30

