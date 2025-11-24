Veja o obituário desta segunda-feira, 24, em Franca:

Nome: Celso de Padua Gomes

Idade: 69 anos

Local do velório: São Vicente - sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nidia Maria de Souza

Idade: 80 anos

Local do velório: São Vicente - sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h