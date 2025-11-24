O fim de semana com grande volume de chuva foi só o início de mais água que chegaria a Franca. Nesta segunda-feira, 24, a cidade amanheceu debaixo de chuva pesada.

Durante o domingo, 23, Franca registrou 24,7 milímetros de chuva, segundo o Ciiagro (Centro de Informações Agrometeorológicas). Já no início dessa segunda-feira, já há registro de 22,4 milímetros de chuva, podendo aumentar durante o dia.

Para o restante da semana, a previsão da Climatempo é que as chuvas diminuam de volume na terça-feira, 25, com previsão de 0,5 milímetros e só retornem no fim de semana, prevendo 0,1 milímetro para a sexta-feira, 28, e 0,1 milímetro no sábado, 29.