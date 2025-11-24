O fim de semana com grande volume de chuva foi só o início de mais água que chegaria a Franca. Nesta segunda-feira, 24, a cidade amanheceu debaixo de chuva pesada.
Durante o domingo, 23, Franca registrou 24,7 milímetros de chuva, segundo o Ciiagro (Centro de Informações Agrometeorológicas). Já no início dessa segunda-feira, já há registro de 22,4 milímetros de chuva, podendo aumentar durante o dia.
Para o restante da semana, a previsão da Climatempo é que as chuvas diminuam de volume na terça-feira, 25, com previsão de 0,5 milímetros e só retornem no fim de semana, prevendo 0,1 milímetro para a sexta-feira, 28, e 0,1 milímetro no sábado, 29.
As temperaturas tendem a voltar a subir durante a semana, atingindo máxima de 31°C. Confira a previsão:
- Segunda, 24: Mínima 18°C | Máxima 27°C - Precipitação prevista: 9,8 milímetros
- Terça, 25: Mínima 18°C | Máxima 26°C - Precipitação: 0,5 milímetros
- Quarta, 26: Mínima 15°C | Máxima 27°C - Sem precipitação
- Quinta, 27: Mínima 15°C | Máxima 29°C - Sem precipitação
- Sexta, 28: Mínima 18°C | Máxima 30°C - Precipitação: 0,1 milímetro
- Sábado, 29: Mínima 19°C | Máxima 31°C - Precipitação: 0,1 milímetro.
A Defesa Civil expediu um alerta de chuvas fortes no sábado, 22, indicando continuidade até terça-feira.
