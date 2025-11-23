A motorista do carro que capotou em um barranco no Jardim Portinari, em Franca, na última sexta-feira, 21, recebeu alta médica, enquanto a criança que também estava no carro segue internada em observação. O acidente aconteceu na mesma rua onde a família mora e tudo foi registrado por câmeras de segurança.
Leia mais: Vítima é identificada; vídeo mostra carro caindo em barranco
Segundo relatos dos familiares, o veículo havia acabado de deixar a residência. Eles estavam a caminho da farmácia para comprar medicamentos para Maria Dores Lopes de Souza, de 76 anos. A motorista, de 55 anos, contou que percebeu que o carro perdeu totalmente o freio segundos após iniciar o trajeto.
Sem controle da direção e sem tempo de reação, o carro desceu a rua rapidamente, atravessou a via e caiu em uma área de mata, onde ficou preso no barranco.
A criança, que estava no carro, sofreu ferimentos e permanece no hospital em observação, mas está estável. A motorista teve apenas escoriações e foi liberada. Já a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A causa exata da falha no freio ainda não foi esclarecida. A perícia esteve no local, mas até o momento não houve conclusão.
