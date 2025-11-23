A motorista do carro que capotou em um barranco no Jardim Portinari, em Franca, na última sexta-feira, 21, recebeu alta médica, enquanto a criança que também estava no carro segue internada em observação. O acidente aconteceu na mesma rua onde a família mora e tudo foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo relatos dos familiares, o veículo havia acabado de deixar a residência. Eles estavam a caminho da farmácia para comprar medicamentos para Maria Dores Lopes de Souza, de 76 anos. A motorista, de 55 anos, contou que percebeu que o carro perdeu totalmente o freio segundos após iniciar o trajeto.