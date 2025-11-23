O Sesi Franca Basquete venceu o Fortaleza Basquete Cearense por 82 a 70 na manhã de domingo, 23, no ginásio da Unifor, em Fortaleza (CE), em jogo válido pelo NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe paulista abriu vantagem ainda no primeiro tempo, manteve o controle do placar nos momentos decisivos e confirmou a nona vitória na competição.
No primeiro quarto, Franca fechou em 18 a 16, com melhor aproveitamento nos arremessos de 2 pontos, enquanto Fortaleza insistiu nas bolas de 3. Lucas Dias liderou os visitantes com 6 pontos, e Golhke respondeu com 9 pontos para os donos da casa. O equilíbrio permaneceu no segundo período, vencido por 21 a 20 pelo time francano, que levou ao intervalo a vantagem de 39 a 36.
No retorno para o terceiro quarto, Felício teve participação importante para manter Franca à frente, e a equipe venceu novamente a parcial por 17 a 14. No último quarto, o time paulista acelerou o ritmo e ampliou a diferença ao fazer 26 a 20, administrando a vantagem até o fim.
Franca fechou o jogo com 69% de aproveitamento nos arremessos de 2 pontos, 20% nas bolas de 3 e 72% nos lances livres. O time somou 38 rebotes, 13 assistências e 12 recuperações. Fortaleza terminou com 47% nos arremessos de 2 pontos, 24% de 3, 80% nos lances livres, 42 rebotes e 16 erros.
Lucas Dias foi o cestinha francano com 21 pontos, além de 6 rebotes, 3 assistências e 6 bolas recuperadas. Dj teve 20 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Georginho de Paula somou 9 pontos e 8 rebotes, enquanto Zu Jr. contribuiu com 7 pontos e 4 bolas recuperadas. Bennett anotou 6 pontos e 3 assistências, Felício marcou 9 pontos e pegou 3 rebotes, Laterza registrou 2 pontos em lances livres, 3 rebotes e 4 assistências, e Mineiro fechou com 6 pontos e 3 rebotes. Vini fez 2 pontos.
Pelo Fortaleza, Golhke anotou 21 pontos.
Franca volta a jogar em casa no dia 3 de dezembro, às 19h30, contra o Corinthians, no Pedrocão. Dois dias depois, em 5 de dezembro, às 19h30, o time recebe o São José, novamente em casa.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.