Uma mulher provocou um acidente na noite deste sábado, 22, ao bater o carro que dirigia em uma caçamba na avenida Paulo VI, em Franca. O impacto foi tão forte que o Fiat Mobi, de cor chumbo, ficou completamente destruído.
Segundo testemunhas que passavam pelo local, a motorista apresentava fortes sinais de embriaguez. No banco traseiro do carro havia garrafas de bebidas, o que reforça o estado em que ela se encontrava no momento da colisão.
"Foi um barulho muito alto. Eu estava abastecendo no posto Travessia quando escutei. A caçamba estava até a boca de entulhos, e no banco de trás do carro dela havia garrafas de bebidas. Destruiu o carro", disse uma das testemunhas que preferiu não se identificar.
As pessoas que pararam para ajudar relataram que, apesar do estrago e da força da batida, a mulher saiu do veículo caminhando, afirmou estar bem e demonstrava preocupação apenas com os danos materiais. Ela recusou qualquer tipo de ajuda oferecida pelas testemunhas.
Uma das pessoas que presenciou o acidente contou que, ao deixar o local, avistou uma viatura da Polícia Militar nas proximidades. Os ocupantes do carro que prestaram auxílio informaram os policiais sobre o ocorrido e indicaram onde a mulher poderia ser encontrada.
Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. O caso agora deverá ser investigado pela polícia para apurar as circunstâncias da batida e o possível crime de embriaguez ao volante.
