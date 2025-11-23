Uma mulher provocou um acidente na noite deste sábado, 22, ao bater o carro que dirigia em uma caçamba na avenida Paulo VI, em Franca. O impacto foi tão forte que o Fiat Mobi, de cor chumbo, ficou completamente destruído.

Segundo testemunhas que passavam pelo local, a motorista apresentava fortes sinais de embriaguez. No banco traseiro do carro havia garrafas de bebidas, o que reforça o estado em que ela se encontrava no momento da colisão.

"Foi um barulho muito alto. Eu estava abastecendo no posto Travessia quando escutei. A caçamba estava até a boca de entulhos, e no banco de trás do carro dela havia garrafas de bebidas. Destruiu o carro", disse uma das testemunhas que preferiu não se identificar.