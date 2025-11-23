Do Recanto Elimar 2, em Franca, para o mundo. Assim pode ser resumida a trajetória de João Paulo Macedo Gomes, de 30 anos, modelo francano que hoje estampa campanhas internacionais, mas que iniciou sua vida artística de maneira totalmente inesperada.
"Eu comecei na arte lá atrás, quando montei uma banda de rock com meus amigos. Eu era o vocalista", disse João Paulo. A banda fazia pequenos shows em Franca e região, sem grandes expectativas.
Entre 2014 e 2017, João passou a compartilhar seu dia a dia nas redes sociais — e o público cresceu. Logo surgiram convites para fotos, campanhas menores e trabalhos que o colocaram no universo da moda — “totalmente sem planejar” — como ele mesmo define.
Quando o grupo musical chegou ao fim, João decidiu focar de vez na carreira de modelo. "Eu já estava ganhando um dinheiro legal com isso. Aí veio o convite para o Mister Barretos depois da pandemia. Eu ganhei. E tudo abriu ainda mais portas."
Rumo à Índia
A vitória chamou a atenção de grandes agências. Seu nome chegou a uma das maiores do país, que o conectou com o mercado internacional. Ele passou no casting e assinou com uma agência estrangeira. Em janeiro de 2024, embarcou para sua primeira temporada na Índia.
“Cheguei trabalhando com marcas gigantes, ganhei experiência, aprendi inglês na marra e tive um reconhecimento que eu nunca imaginei", contou.
O modelo coleciona conquistas. "Acabei de fazer a marca de moto Hero Motors. É mundial e eu fui o novo rosto da campanha deles."
A propaganda está sendo exibida constantemente em diversos países da Ásia, aumentando sua visibilidade. "Isso deu um boom no meu nome aqui. Está sendo muito legal para minha carreira."
Na Índia, ele viveu uma das experiências mais marcantes: ser reconhecido nas ruas.
"Eles são iguais aos brasileiros, gostam de ver de perto quem aparece na TV e nos outdoors. Crianças diziam que queriam ser iguais a mim quando crescessem."
Saudades da família
Apesar do sucesso, ele admite que o início foi marcado por medos. "Sou muito família. Não falava inglês. Ia para uma cultura totalmente diferente e, para completar, cheio de tatuagem… quem é da moda sabe que tatuado sofre mais na Ásia."
Mesmo assim, decidiu encarar o desafio. "O medo era constante, mas eu sabia que não podia deixar ele me travar. Sempre senti que só precisava de uma oportunidade."
Passar longos períodos fora do país tem seu preço. "Sinto falta da minha família, do meu cachorro e dos amigos. A vida lá fora é outra vibe. A gente começa a valorizar coisas simples."
E as lembranças mais afetivas vêm acompanhadas de sabores. "Um PF caprichado, o bolo de cenoura com chocolate da vó… nossa cultura é muito valiosa. Quando você sai, sente isso ainda mais."
Na Tailândia
Atualmente, João está na Tailândia, onde cumpre mais uma temporada de trabalhos. No currículo, ele também tem campanhas para marcas conhecidas mundialmente, como a Adidas.João segue ampliando sua presença no mercado internacional, acumulando trabalhos e representando Franca em cada nova campanha. "Coloquei o nome da nossa cidade no mapa. Nunca imaginei chegar tão longe. Era coisa de filme."
De banda de amigos no Recanto Elimar 2 a campanhas globais na Ásia, o modelo mostra que oportunidades transformam vidas, especialmente quando são agarradas com coragem.
