Do Recanto Elimar 2, em Franca, para o mundo. Assim pode ser resumida a trajetória de João Paulo Macedo Gomes, de 30 anos, modelo francano que hoje estampa campanhas internacionais, mas que iniciou sua vida artística de maneira totalmente inesperada.

"Eu comecei na arte lá atrás, quando montei uma banda de rock com meus amigos. Eu era o vocalista", disse João Paulo. A banda fazia pequenos shows em Franca e região, sem grandes expectativas.

Entre 2014 e 2017, João passou a compartilhar seu dia a dia nas redes sociais — e o público cresceu. Logo surgiram convites para fotos, campanhas menores e trabalhos que o colocaram no universo da moda — “totalmente sem planejar” — como ele mesmo define.